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21.01.2018  23:16

Український дзюдоїст виграв перше в кар'єрі золото Гран Прі

Олександр Гордієнко

Український дзюдоїст Олександр Гордієнко посів перше місце на Гран-прі Тунісу у ваговій категорії понад 100 кг.

Про це інформує НОК.

Таким чином, Гордієнко здобув свою четверту в кар'єрі медаль турнірів серії Гран Прі і першу золоту.

Інша представниця України Галина Тарасова (+78кг) виборола бронзову нагороду.


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