103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.01.2018 23:16
Український дзюдоїст виграв перше в кар'єрі золото Гран Прі
|Олександр Гордієнко
Український дзюдоїст Олександр Гордієнко посів перше місце на Гран-прі Тунісу у ваговій категорії понад 100 кг.
Про це інформує НОК.
Таким чином, Гордієнко здобув свою четверту в кар'єрі медаль турнірів серії Гран Прі і першу золоту.
Інша представниця України Галина Тарасова (+78кг) виборола бронзову нагороду.
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
21.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
|
20.04.2017
Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua