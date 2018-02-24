440 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 23:57
Юна українка виграла другий турнір Великого Шолома поспіль
|Дар'я Білодід в білому кімоно
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграва престижний турнір із серії Великого Шолома у Дюссельдорфі.
Юна киянка, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, у фіналі турніру здолала угорку Єву Чернівецьки.
В цьому році це її третя перемога на великому турнірі після виграшу Гран-прі Тунісу і турніру Великого Шолома в Парижі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій