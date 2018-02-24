Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Дзюдо
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
440 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.02.2018  23:57

Юна українка виграла другий турнір Великого Шолома поспіль

Дар'я Білодід в білому кімоно

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграва престижний турнір із серії Великого Шолома у Дюссельдорфі.

Юна киянка, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, у фіналі турніру здолала угорку Єву Чернівецьки.

В цьому році це її третя перемога на великому турнірі після виграшу Гран-прі Тунісу і турніру Великого Шолома в Парижі.


Читай також
Зантарая здобув срібло на етапі світової серії Гран-прі у Китаї, у Білодід - бронза
На 16-річну чемпіонку Європи з дзюдо українку Білодід ведуть полювання інші країни
Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО
16-річна Дарія Білодід виграла Кубок Європи серед дорослих
Білодід - переможниця юніорського чемпіонату Європи з дзюдо




Останні публікації
24.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:57
Дзюдо. Юна українка виграла другий турнір Великого Шолома поспіль
23:44
Футбол. Болонья та Інтер здобули впевнені перемоги. Матчі 26-го туру чемпіонату Італії
23:40
Футбол. Барселона знищила Жирону, Реал розгромив Алавес. Матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії
23:30
Футбол. Мессі побив черговий рекорд
23:13
Футбол. Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції
22:56
Гандбол. Мотор вирвав перемогу в першій стиковій грі плей-офф Ліги чемпіонів
22:40
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 25-е лютого
22:24
Футбол. Привид Ломаченка блукає українською Прем'єр-лігою: правий боковий від гравця Чорноморця. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
20.04.2017

Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО
Георгій вдруге став найкращим у Європі (перше золото він завоювавв у 2011 році), а Дар'я - вперше.
Світлана Ярьомка: Були пропозиції виступати за іншу державу, але я вирішила залишитися в Україні
Європейські ігри. Серед спортсменів з вадами зору Черняк взяла золото, а Ніколайчик - бронзу. ФОТО і ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!