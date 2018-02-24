Юна українка виграла другий турнір Великого Шолома поспіль

Дар'я Білодід в білому кімоно

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграва престижний турнір із серії Великого Шолома у Дюссельдорфі.

Юна киянка, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, у фіналі турніру здолала угорку Єву Чернівецьки.

В цьому році це її третя перемога на великому турнірі після виграшу Гран-прі Тунісу і турніру Великого Шолома в Парижі.