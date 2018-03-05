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05.03.2018  14:33

Українці зібрали повний комплект нагород на континентальному Кубку

 

Українським дзюдоїстам вдалося зібрати повний комплект нагород на змаганнях відкритого континентального Кубка у Варшаві та Празі.

Переможницею жіночого турніру, що проходив у столиці Польщі, стала Анастасія Сапсай, пише ММСУ.

Наша співвітчизниця здобула "золото" у ваговій категорії +78 кг.

З 2 по 4 березня у столиці Чехії змагалися чоловіки. Артем Хомула став срібним призером турніру у ваговій категорії 73 кг. Артем Савицький піднявся на третю сходинку п'єдесталу у вазі 100 кг.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи з дзюдо.




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