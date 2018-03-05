44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 14:33
Українці зібрали повний комплект нагород на континентальному Кубку
Українським дзюдоїстам вдалося зібрати повний комплект нагород на змаганнях відкритого континентального Кубка у Варшаві та Празі.
Переможницею жіночого турніру, що проходив у столиці Польщі, стала Анастасія Сапсай, пише ММСУ.
Наша співвітчизниця здобула "золото" у ваговій категорії +78 кг.
З 2 по 4 березня у столиці Чехії змагалися чоловіки. Артем Хомула став срібним призером турніру у ваговій категорії 73 кг. Артем Савицький піднявся на третю сходинку п'єдесталу у вазі 100 кг.
Раніше повідомлялося, що Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи з дзюдо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій