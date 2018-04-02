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02.04.2018  10:42

На Гран Прі в Тбілісі українці здобули дві медалі

 

З турніру Гран-Прі, який відбувся в столиці Грузії, наші дзюдоїсти повертаються з двома нагородами.

Про це пише сайт НОКу.

У ваговій категорії до 78 кг срібну медаль виборола Анастасія Турчин.

Бронзовим призером у ваговій категорії до 81 кг став наш Сергій Крівчач.

Раніше була інформація, що українці зібрали повний комплект нагород на континентальному Кубку.





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