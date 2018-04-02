СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 10:42
На Гран Прі в Тбілісі українці здобули дві медалі
З турніру Гран-Прі, який відбувся в столиці Грузії, наші дзюдоїсти повертаються з двома нагородами.
Про це пише сайт НОКу.
У ваговій категорії до 78 кг срібну медаль виборола Анастасія Турчин.
Бронзовим призером у ваговій категорії до 81 кг став наш Сергій Крівчач.
Раніше була інформація, що українці зібрали повний комплект нагород на континентальному Кубку.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
20.04.2017
Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій