На Гран Прі в Тбілісі українці здобули дві медалі

З турніру Гран-Прі, який відбувся в столиці Грузії, наші дзюдоїсти повертаються з двома нагородами.

Про це пише сайт НОКу.

У ваговій категорії до 78 кг срібну медаль виборола Анастасія Турчин.

Бронзовим призером у ваговій категорії до 81 кг став наш Сергій Крівчач.

Раніше була інформація, що українці зібрали повний комплект нагород на континентальному Кубку.