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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 21:03
Українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині
Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі на етапі Гран Прі в Туреччині.
Анастасія Турчин у ваговій категорії до 78 кг зупинилася за крок від перемоги. У вирішальній сутичці Турчин програла представниці Косово Лоріані Кука і залишилася з сріблом.
Ще одна українка Галина Тарасова у ваговій категорії понад 78 кг програла в півфіналі Себіль Акбулут з Туреччини. У матчі за бронзу Галина перемогла росіянку Юлію Ляніченко, пише xsport.ua.
Раніше повідомлялося, що на Гран Прі в Тбілісі українці здобули дві медалі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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