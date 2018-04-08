Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Дзюдо
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
31 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
08.04.2018  21:03

Українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині

 

Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі на етапі Гран Прі в Туреччині.

Анастасія Турчин у ваговій категорії до 78 кг зупинилася за крок від перемоги. У вирішальній сутичці Турчин програла представниці Косово Лоріані Кука і залишилася з сріблом.

Ще одна українка Галина Тарасова у ваговій категорії понад 78 кг програла в півфіналі Себіль Акбулут з Туреччини. У матчі за бронзу Галина перемогла росіянку Юлію Ляніченко, пише xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що на Гран Прі в Тбілісі українці здобули дві медалі.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:45
Футбол. Інтер втратив важливі очки у боротьбі за бронзу, Мілан не виграв у Сассуоло. Матчі 31-го туру чемпіонату Італії
23:35
Футбол. Реал і Атлетико сильнішого в дербі не виявили. Матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії
22:52
Футбол. Генінсон в УПЛ працював за 500 доларів на місяць?
22:35
Футбол. Голкіпер Чорноморця повернувся у загальну групу
22:21
Футбол. В Італії вже пишуть, що Інтер віддасть Луніна в оренду
21:54
Теніс. Українка виграла третій титул в сезоні
21:40
Футбол. Яремчук допоміг Генту обіграти Брюгге
21:03
Дзюдо. Українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
20.04.2017

Зантарая та Білодід - чемпіони Європи 2017 року з дзюдо. ФОТО
Георгій вдруге став найкращим у Європі (перше золото він завоювавв у 2011 році), а Дар'я - вперше.
Світлана Ярьомка: Були пропозиції виступати за іншу державу, але я вирішила залишитися в Україні
Європейські ігри. Серед спортсменів з вадами зору Черняк взяла золото, а Ніколайчик - бронзу. ФОТО і ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!