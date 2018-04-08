Українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині

Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі на етапі Гран Прі в Туреччині.

Анастасія Турчин у ваговій категорії до 78 кг зупинилася за крок від перемоги. У вирішальній сутичці Турчин програла представниці Косово Лоріані Кука і залишилася з сріблом.

Ще одна українка Галина Тарасова у ваговій категорії понад 78 кг програла в півфіналі Себіль Акбулут з Туреччини. У матчі за бронзу Галина перемогла росіянку Юлію Ляніченко, пише xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що на Гран Прі в Тбілісі українці здобули дві медалі.