Українки виграли золото і бронзу на чемпіонаті Європи

Дарина Білодід

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід завоювала золото на Кубку Європи, який проходить в Словенії.

Про це пише сайт ФДУ.

У фіналі у ваговій категорії до 48 кг 17-річна українка перемогла японку Хітомі Сакагучі.

Також 17-річна українка Марія Буйок здобула в бронзу, перемігши німкеню Сейжі Баллхаус.

Раніше була інформація, що українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині.

Також на Гран Прі в Тбілісі українці здобули дві медалі.