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74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 19:09
Українки виграли золото і бронзу на чемпіонаті Європи
|Дарина Білодід
Українська дзюдоїстка Дарина Білодід завоювала золото на Кубку Європи, який проходить в Словенії.
Про це пише сайт ФДУ.
У фіналі у ваговій категорії до 48 кг 17-річна українка перемогла японку Хітомі Сакагучі.
Також 17-річна українка Марія Буйок здобула в бронзу, перемігши німкеню Сейжі Баллхаус.
Раніше була інформація, що українки вибороли дві медалі на Гран Прі в Туреччині.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій