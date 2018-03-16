Українці вибороли бронзу Світової серії на етапі в Японії

Українські стрибуни у воду Максим Долгов і Олександр Горшковозов зайняли 3-е місце в синхронному стрибку з 10-метрової вишки на другому етапі Світової серії.

Українська пара отримала 410,46 балів і здобула бронзові медалі.

Срібло дісталася росіянам Віктору Мінібаєва і Алєксандру Бондарю (418,02), а тріумфували китайці Янг Хао і Чень Айсень (449,91).

Раніше була інформація, що українці здобули дві медалі в Пекіні.