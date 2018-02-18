350 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 12:40
Російський керлінгіст, який здобув бронзу Пхенчхану, попався на допінгу
|Алєксандр Крушельніцкій / Reuters
Один із допінг-тестів російського керлінгіста Алєксандра Крушельніцкого дав позитивний результат на мельдоній.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Зараз до Крушельніцкого їдуть допінг-офіцери для подальшого розгляду. Санкції за це порушення наразі - невирішене питання.
Нагадаємо, що Крушельніцкій і Бризгалова виграли бронзові медалі на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
Читай також
Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій