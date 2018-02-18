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18.02.2018  12:40

Російський керлінгіст, який здобув бронзу Пхенчхану, попався на допінгу

Алєксандр Крушельніцкій / Reuters

Один із допінг-тестів російського керлінгіста Алєксандра Крушельніцкого дав позитивний результат на мельдоній.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Зараз до Крушельніцкого їдуть допінг-офіцери для подальшого розгляду. Санкції за це порушення наразі - невирішене питання.

Нагадаємо, що Крушельніцкій і Бризгалова виграли бронзові медалі на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
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