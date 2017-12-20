87 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 15:43
МОК представив логотип Олімпійських атлетів з Росії для ОІ-2018
|МОК
Міжнародний олімпійський комітет представив логотип Олімпійських атлетів з Росії.
Як відомо, під такою назвою російські спортсмени виступатимуть у Пхенчхані-2018.
Логотип буде розміщений на формі спортсменів замість герба Росії, логотипу ОКР і прапора Росії.
Нагадаємо, що Росія вирішила допустити спортсменів до Олімпіади під нейтральним прапором.
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