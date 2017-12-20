МОК представив логотип Олімпійських атлетів з Росії для ОІ-2018

МОК

Міжнародний олімпійський комітет представив логотип Олімпійських атлетів з Росії.

Як відомо, під такою назвою російські спортсмени виступатимуть у Пхенчхані-2018.

Логотип буде розміщений на формі спортсменів замість герба Росії, логотипу ОКР і прапора Росії.

Нагадаємо, що Росія вирішила допустити спортсменів до Олімпіади під нейтральним прапором.