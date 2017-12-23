Україна виділила 120 млн грн на підготовку до Олімпійських ігор
|Міністерство молоді та спорту
На зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень, 60 з них ми направили на біатлон.
Про це заявив Керівник відділу зимових видів спорту Міністерства спорту України Даніль Амірханов
"Ми проаналізували виступи наших спортсменів і поділили їх на три категорії", - зауважив заступник Міністра.
"До елітної групи потрапили 15 біатлоністів, а також фрістайлист Олександр Абраменко. Вони дістають значно більше грошей на підготовку, аніж представники двох інших груп: провідної та перспективної", - сказав функціонер.
"Загалом на зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень, 60 мільйонів із них ми спрямували на біатлон. Вважаю це рішення логічним, бо саме у цьому виді спорту українці мають найбільші успіхи. Ну а ще 60 мільйонів розподілили на інші зимові види спорту", - цитує Амірханова Плюс Спорт.
Нагадаємо, що нещодавно стали відомі призові українським спортсменам на ОІ-2018.
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