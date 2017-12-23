Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Олімпіада
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
62 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.12.2017  13:23

Україна виділила 120 млн грн на підготовку до Олімпійських ігор

Міністерство молоді та спорту

На зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень, 60 з них ми направили на біатлон.

Про це заявив Керівник відділу зимових видів спорту Міністерства спорту України Даніль Амірханов

"Ми проаналізували виступи наших спортсменів і поділили їх на три категорії", - зауважив заступник Міністра.

"До елітної групи потрапили 15 біатлоністів, а також фрістайлист Олександр Абраменко. Вони дістають значно більше грошей на підготовку, аніж представники двох інших груп: провідної та перспективної", - сказав функціонер.

"Загалом на зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень, 60 мільйонів із них ми спрямували на біатлон. Вважаю це рішення логічним, бо саме у цьому виді спорту українці мають найбільші успіхи. Ну а ще 60 мільйонів розподілили на інші зимові види спорту", - цитує Амірханова Плюс Спорт.

Нагадаємо, що нещодавно стали відомі призові українським спортсменам на ОІ-2018.
Читай також
Міністерство спорту: Українським паралімпійцям збільшать премії за медалі
Міністерство спорту України виділило біатлоністам кошти на нові пульсометри
Жданов: Міністерство молоді та спорту не має жодних боргів за матч Музичук - Хоу Іфань
Міністерство молоді та спорту України можуть ліквідувати?
Спорт, культуру і медицину хочуть об`єднати в одне міністерство?


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
20:59
Футбол. Вербич про перехід у Динамо: Я прийшов у велику команду
20:46
Футбол. Ман Сіті завершує рік із безпрецедентним досягненням
20:25
Футбол. Без зайвої скромності: стало відомо, який номер у Динамо взяв собі Вербич
19:51
Футбол. Валенсія зазнала другої поразки поспіль. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
19:33
Футбол. Динамо відправило у Зорю двох молодих гравців
19:19
Футбол. У Чорноморці призначили нового головного тренера
18:55
Футбол. Евертон та Челсі зіграли внічию, Ман Сіті здобув чергову перемогу. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Англії
18:47
Баскетбол. БІПА без шансів програла Будівельнику у матчі Суперліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
08.02.2017

Всі медалі України на Універсіаді-2017 в Алмати
Зі столиці Казахстану команда України повертається з дев'ятьма медалями.
Паралімпіада-2016. Хто кував шалений успіх для України. Повний перелік
Паралімпійська збірна України у Ріо. День десятий. Три золоті, чотири срібні та чотири бронзові медалі. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!