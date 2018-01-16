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16.01.2018  17:41

Відома спортсменка висловилася про форму збірної України у Пхенчхані

 

Лижниця Валентина Шевченко позитивно оцінила форму, в якій українські олімпійці виступатимуть на зимових Олімпійських іграх-2018.

Спортсменка, для якої Пхенчхан буде п'ятою Олімпіадою в кар'єрі, першою з українців отримала свій комплект.

"Усі форма дуже сподобалася. Одна з найкращих, яку мені доводилося вдягати. Видали усе необхідно під будь-яку погоду. Я задоволена", - цитує Шевченко Сегодня.

Повідомляється, що кожен з українських олімпійців отримає приблизно 50 одиниць одягу із декількох комплектів - для змагань, повсякденного використання та урочистих моментів. 

Презентація форми відбудеться 23 січня у Києві - під час урочистих проводів українців на Ігри-2018.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри відбудуться з 9 по 25 лютого. 

Раніше повідомлялося, що визначився приблизний склад олімпійської команди з біатлону


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