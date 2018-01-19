114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 18:44
Збірну України урочисто відправлять на Олімпіаду 23 січня
23 січня відбудуться проводи збірної команди України на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані.
Про це повідомляє НОК України.
Урочистості заплановані на 16:00. Захід відбудеться в Національній філармонії України.
Планується участь перших осіб держави, президента НОК України Сергія Бубки, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і членів олімпійської збірної України.
Нагадаємо, що Україна витратила на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018 більше 250 млн грн.
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