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19.01.2018  18:44

Збірну України урочисто відправлять на Олімпіаду 23 січня

 

23 січня відбудуться проводи збірної команди України на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані.

Про це повідомляє НОК України.

Урочистості заплановані на 16:00. Захід відбудеться в Національній філармонії України.

Планується участь перших осіб держави, президента НОК України Сергія Бубки, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і членів олімпійської збірної України.

Нагадаємо, що Україна витратила на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018 більше 250 млн грн.
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