Напівголий прапороносець Ріо-2016 став лижником і виступить в Пхенчхані
Спортсмен з Тонга
|Піта Тауфатофуа
, який був прапороносцем своєї країни на церемонії відкриття літньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, відібрався на зимові Ігри-2018 в Пхенчхані.
Тауфатофуа став зіркою в Бразилії під час церемонії відкриття, коли виніс прапор на парад атлетів з оголеним торсом. На хлопця звернули увагу оператори, в результаті чого він став світовою зіркою.
Спортсмен виступав у тхеквондо, але на Ігри-2018 в Пхенчхан йому вдалося відібратися в лижних гонках. Про своє рішення зайнятися цим видом спорту Піта оголосив в грудні 2016 року, хоча раніше у нього ніколи не було подібного досвіду.
В результаті Туфатофуа вдалося виконати норматив під час гонки в Ісландії - усього за добу до дедлайну. Піта стане першим спортсменом в історії Тонга, який виступить на літніх і зимових Олімпійських іграх, пише eurosport.ru.
Раніше повідомлялося, що збірну України урочисто відправлять на Олімпіаду 23 січня.
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