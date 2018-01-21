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21.01.2018  19:56

Напівголий прапороносець Ріо-2016 став лижником і виступить в Пхенчхані

Спортсмен з Тонга

Піта Тауфатофуа

, який був прапороносцем своєї країни на церемонії відкриття літньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, відібрався на зимові Ігри-2018 в Пхенчхані.

Тауфатофуа став зіркою в Бразилії під час церемонії відкриття, коли виніс прапор на парад атлетів з оголеним торсом. На хлопця звернули увагу оператори, в результаті чого він став світовою зіркою.

Спортсмен виступав у тхеквондо, але на Ігри-2018 в Пхенчхан йому вдалося відібратися в лижних гонках. Про своє рішення зайнятися цим видом спорту Піта оголосив в грудні 2016 року, хоча раніше у нього ніколи не було подібного досвіду.

В результаті Туфатофуа вдалося виконати норматив під час гонки в Ісландії - усього за добу до дедлайну. Піта стане першим спортсменом в історії Тонга, який виступить на літніх і зимових Олімпійських іграх, пише eurosport.ru.

Раніше повідомлялося, що збірну України урочисто відправлять на Олімпіаду 23 січня.


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