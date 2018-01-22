У МОК зробили ще один удар по Росії: на Ігри-2018 не поїде мультимедаліст Сочі

Віктор Ан/sport-express.ru

Шестиразового олімпійського чемпіона по шорт-треку Віктора Ана із Росії не допущено до Ігор-2018.

Ім'я спортсмена фігурувало у гучній доповіді доктора Макларена, тому комісія по допуску атлетів МОК ухвалила рішення не допускати його в Пхенчхан.

Цікаво, що Віктор Ан - натуралізований кореєць: перед Олімпіадою у Сочі вже перебуваючи у статусі олімпійського чемпіона, прийняв російське громадянство та став лідером місцевої збірної. На домашнії Іграх у Сочі він завоював ще три золота. Тому, природньо, що Ан був однією з надій Росії на Пхенчхан-2018.

Недопуск Ана на Ігри викликав серйозне обурення росіян, адже рішення МОК навіть фізично вже не встигнуть оскаржити.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що МОК допустив російських атлетів до Пхенчхана лише під нейтральним прапором.

А до цього МОК дискваліфікував понад півтора десятки атлетів, які брали участь на Іграх у Сочі та були задіяні у допінговому скандалі. Частина з них претендувала на поїздку у Пхенчхан, тож вони втратили будь-яку можливість брати участь в Олімпійських іграх.

Також повідомлялося, що російські атлети, які виступатимуть на Іграх у Пхенчхані, принесуть публічні вибачення перед іншими спортсменами.