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23.01.2018  18:18

Бубка назвав преміальні для спортсменів за успіхи в Пхенчхані

Сергій Бубка

Президент НОК України Сергій Бубка озвучив преміальні для спортсменів на Олімпійських іграх-2018.

Про це стало відомо під час урочистих проводів збірної на Ігри.

"Ми ніколи не були країною зимових видів спорту. Ми завжди влітку краще виступали. Але держава зараз багато робить для зимових видів спорту. Відновлюється біатлонна траса в Буковелі", - сказав Бубка.

Також повідомляється, що сума преміальних за медалі не змінилися - 120 тисяч доларів за золото, 80 тисяч за срібло і 55 тисяч за бронзу, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Україна витратила на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018 більше 250 млн грн.
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