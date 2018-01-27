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27.01.2018  20:16

Вперше за 24 роки: українка завоювала ліцензію на Ігри-2018 у могулі

 Тетяна Петрова/Facebook

Українка Тетяна Петрова завоювала олімпійську ліцензію на Ігри-2018 у могулі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тренер спортсменки Сергій Чмель.

"Всіх вітаю з чудовою новиною! Українська спортсменка Петрова Тетяна, яка представляє СК Буковель, отримала олімпійську ліцензію в могулі!", - написав Чмель.

"Останній раз представниця України в могулі мала ліцензію у далекому 1994 році (Ліллехаммер), цією спортсменкою була Юлія Фоміних, яка зараз займає посаду держтренера з фрістайлу", - додав тренер. 

За словами спеціаліста, його підопічна почала займатися могулом у Буковелі шість років тому, коли їй було 18 років. 

"Я дуже радий, що ми вас не розчарували і довели всім скептикам, що могул в Україні існує і має право на розвиток", - резюмував Чмель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасниця ОІ-2018 у сноуборді Аннамарі Данча-Чундак вдало виступила на етапі Кубку світу.


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