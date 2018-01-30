У Німеччині зробили різку заяву з приводу участі росіян в Іграх-2018

Паралімпійська збірна з лижних гонок може знятися усією командою із Ігор-2018, якщо там будуть російські атлети.

Також німці можуть домовитися про бойкот Паралімпійських ігор у Пхенчхані й іншими збірними.

"Між командами йде обговорення бойкоту естафети, якщо до стартів допустять російських спортсменів. Вони чисті, але є частиною допінг системи. Якщо ми не звернемо на це уваги, то проблеми допінгу ніколи не вирішимо", - заявив представник німецької команди в інтерв'ю Sportschau.

Представники Росії виступатимуть на Паралімпіаді як нейтральні спортсмени. До того ж, Міжнародний паралімпійський комітет продовжив на час Ігор у Пхенчхані відсторонення Паралімпійського комітету Росії.

Цікаво, що росіяни не отримали жодної ліцензії на змагання Паралімпіади із лижних гонок.

Додамо, що зимові Паралімпійські ігри-2018 відбудуться з 9 по 18 березня.

Раніше повідомлялося, що президент МОК назвав причину серйозних санкцій для спортсменів з Росії.