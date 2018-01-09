220 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 17:48
Пожиттєво дискваліфікований допінг-координатор Мутко хоче уникнути заборони на відвідування Олімпіади
|Віталій Мутко
Екс-міністр спорту Росії Віталій Мутко подав апеляцію в CAS щодо своєї пожиттєвої дискваліфікації від Олімпійських ігор.
Про це повідомляє ТАСС.
Після допінг-скандалу з російськими спортсменами Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував Мутка від будь-якої участі в Олімпійських іграх.
Пізніше Мутко залишив посаду голови Російського футбольного союзу.
До того ж, чиновник заявив, що йому не час думати про себе, для нього важливіший захист спортсменів.
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