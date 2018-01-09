Пожиттєво дискваліфікований допінг-координатор Мутко хоче уникнути заборони на відвідування Олімпіади

Віталій Мутко

Екс-міністр спорту Росії Віталій Мутко подав апеляцію в CAS щодо своєї пожиттєвої дискваліфікації від Олімпійських ігор.

Про це повідомляє ТАСС.

Після допінг-скандалу з російськими спортсменами Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував Мутка від будь-якої участі в Олімпійських іграх.

Пізніше Мутко залишив посаду голови Російського футбольного союзу.

До того ж, чиновник заявив, що йому не час думати про себе, для нього важливіший захист спортсменів.