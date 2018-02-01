Учасникам Олімпіади-2018 видадуть рекордну кількість презервативів
Олімпійські ігри-2018 в південнокорейському Пхенчхані встановлять новий рекорд серед зимових Олімпіад - за кількістю виданих спортсменам презервативів.
Кожен учасник або учасниця Ігор-2018 отримає в середньому 37 презервативів, повідомляє South China Morning Post
Усього під час Олімпіади спортсменам буде роздано 110 тисяч презервативів, що на 10 тисяч більше, ніж було у Ванкувері-2010 і Сочі-2014.
Виробник гумових виробів повідомив, що "виділив стільки презервативів спортсменам для того, щоб Олімпіада пройшла успішно, а також щоб запобігти поширенню ВІЛ".
Однак організатори Пхенчхана-2018 думають, що більшу частину презервативів спортсмени просто відвезуть додому в якості сувенірів.
"Ми не очікуємо, що вони їх все використовують", - сказав один з організаторів, пише Трибуна.
Нагадаємо, що визначився остаточний склад збірної України у Пхенчхані.
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