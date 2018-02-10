Легендарна шведка знову перемогла норвежок на Олімпіаді, українки гонку провалили

Шарлотте Калла

10 лютого на Олімпійський іграх у Пхенчхані відбувся жіночий скіатлон.

У ньому взяли участь дві українки Тетяна Антипенко і Марина Анцибор, які фінішували 45-ою і 53-ою відповідно.

Золото здобула шведка Шарлотте Калла, срібло у норвежки Маріт Бьорген, а бронзова медаль дісталася Крісті Пармакоскі з Фінляндії.

Нагадаємо, що на Іграх 2010 року у Ванкувері Калла також тріумфувала в скіатлоні.

Загалом, це третє Олімпійське золото в кар'єрі 31-річної лижниці.

Шарлотте Калла на верхній сходинці п'єдесталу

Олімпіада-2018

Лижні гонки

Жінки

Скіатлон

1. Шарлотте Калла (Швеція) 37.22,0

2. Маріт Бьорген (Норвегія) +7,8

3. Кріста Пармакоскі (Фінляндія) +10,1

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45. Тетяна Антипенко (Україна) +4.46,3

53. Марина Анцибор (Україна) +5.33,3