386 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 10:19
Легендарна шведка знову перемогла норвежок на Олімпіаді, українки гонку провалили
|Шарлотте Калла
10 лютого на Олімпійський іграх у Пхенчхані відбувся жіночий скіатлон.
У ньому взяли участь дві українки Тетяна Антипенко і Марина Анцибор, які фінішували 45-ою і 53-ою відповідно.
Золото здобула шведка Шарлотте Калла, срібло у норвежки Маріт Бьорген, а бронзова медаль дісталася Крісті Пармакоскі з Фінляндії.
Нагадаємо, що на Іграх 2010 року у Ванкувері Калла також тріумфувала в скіатлоні.
Загалом, це третє Олімпійське золото в кар'єрі 31-річної лижниці.
|Шарлотте Калла на верхній сходинці п'єдесталу
Олімпіада-2018
Лижні гонки
Жінки
Скіатлон
1. Шарлотте Калла (Швеція) 37.22,0
2. Маріт Бьорген (Норвегія) +7,8
3. Кріста Пармакоскі (Фінляндія) +10,1
...
45. Тетяна Антипенко (Україна) +4.46,3
53. Марина Анцибор (Україна) +5.33,3
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