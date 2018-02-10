Усі медалі Пхенчхана-2018 за 10 лютого
10 лютого, у другий день змагань на зимових Іграх XXIII Олімпіади було розіграно 5 комплектів нагород у п'яти видах спорту.
Спортсмени розіграли медалі у лижних гонках, біатлоні, ковзанярському спорті, шорт-треку та стрибках с трампліну.
Першою чемпіонкою Ігор-2018 стала шведка Шарлотта Калла, який перемогла у дуатлоні. Друге місце зайняла Маріт Бйорген (Норвегія), третє - Кріста Пармакоскі (Фінляндія).
У жіночій бітлонній спринтерській гонці, на яку українські вболівальники покладали певні сподівання, перемогла Лаура Дальмайєр з Німеччини. Друга - Марта Олсбу (Норвегія), третя - Вероніка Віткова (Чехія). Найкращий же результат серед представниць України показала Віта Семеренко - 14-е місце.
Весь п'єдестал пошани зайняли майстрині ковзанярського спорту після гонки на 3000 м. Перемогу здобула Карлійн Ахтеректе. Другою була Ірен Вюрст, третьою - Антуанетта де Йонг.
У шорт-треку на дистанції 1500 метрів перемогу здобув кореєць Лім Хе Чжун. Друге місце зайняв Шинкі Кнегт, третім до фінішу прийшов представник ОАР Семьон Єлістратов.
І нарешті у стрибках с трампліну у дисципліні нормальний трамплін К-98 перемогу здобув німець Андреас Веллінгер. Срібло взяв норвежець Йоган Андре Форфанг, бронзу - його співвітчизник Роберт Йоганссон.
Лідерство у медальному заліку захопила Німеччина - 2 золота. Чотири медалі (золото, два срібла та бронза) у Нідерландів. Третє місце - у Кореї (золото).
Раніше повідомлялося, що Віта Семеренко прокоментувала невдалий результат у спринтерській гонці.
Також на Чемпіоні можна ознайомитися із усіма результатами виступів українців в Пхенчхані.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Біатлон
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
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Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
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10.02.2018
Результати виступів українців у Пхенчхані
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