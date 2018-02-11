331 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 21:43
Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 12-е лютого
Українські спортсмени продовжують свої виступи на ОІ-2018 в Пхенчхані.
12-го лютого наші спортсмени будуть виступати в гірськолижному та санному спорті, а також біатлоні.
Понеділок, 12 лютого
3:15. Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом. 1-а спроба. Ольга Книш
6:45. Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом. 2-а спроба. Ольга Книш
12:10. Біатлон. Жінки, 10 км, гонка переслідування. Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина
12.50. Санний спорт. Жінки, сани-одиночки. 1-й, 2-й заїзди. Олена Стецьків, Олена Шхумова
14:00. Біатлон. Чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування. Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов
Як відомо, напередодні українка Петрова фінішувала останньою в могулі на Олімпіаді.
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