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11.02.2018  21:43

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 12-е лютого

 

Українські спортсмени продовжують свої виступи на ОІ-2018 в Пхенчхані.

12-го лютого наші спортсмени будуть виступати в гірськолижному та санному спорті, а також біатлоні.

Понеділок, 12 лютого

3:15. Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом. 1-а спроба. Ольга Книш

6:45. Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом. 2-а спроба. Ольга Книш

12:10. Біатлон. Жінки, 10 км, гонка переслідування. Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина

12.50. Санний спорт. Жінки, сани-одиночки. 1-й, 2-й заїзди. Олена Стецьків, Олена Шхумова

14:00. Біатлон. Чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування. Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов

Як відомо, напередодні українка Петрова фінішувала останньою в могулі на Олімпіаді.
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