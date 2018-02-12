Усі медалі Пхенчхана-2018 за 12 лютого

12-го лютого на ОІ-2018 були розіграні сім комплектів нагород.

В жіночому Слоупстайлі (Сноубордінг) золото Ігор виграла американка Джеймі Андерсон, срібло в Лорі Блоїн з Канада, бронзу здобула Енні Рукаярві.

Командний турнір фігуристів виграли канадці, срібна медаль в Олімпійський атлетів з Росії, третю сходинку посили американці.

Гонку пореслідування у жінок на 10 км виграла Лаура Дальмайєр, словачка Анастасія Кузьміна виборола срібло, бронза в Анаїс Бескон з Франції.

В чоловічому пасьюті тріумфував француз Мартен Фуркад, срібло здобув Себастьян Самульссон, бронзову нагороду здобув Бенедікт Долль з Німеччини.

В Могулі у чоловіків Оімпійським чемпіоном став канадець Мікаель Кінгсбері, срібло в Метта Грема з Австралії, бронза в Даічі Хари з Японії.

Дистанцію 1500 метрів у ковзанярок виграла Ірен Вюст з Нідерландів, срібло у Міто Такагі з Японії, на третій сходинці ще одна представницяф Нідерландів Лотте ван Бік.

Норвежка Луннбю тріумфувала в стрибках з трамліну серед жінок. Срібло завоювала німкеня Катаріна Альтгаус, бронза в Сари Таканасі з Японії.