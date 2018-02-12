Міністр молоді та спорту опублікував державні витрати на інвентар для олімпійців та звинуватив ЗМІ в брехні

Ігор Жданов

На спортінвентар для українських олімпійців Держава витратила близько 20 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"Для уникнення спекуляцій, які, нажаль, доводиться чути від багатьох журналістів та коментаторів зимових Олімпійських ігор - публікую перелік обладнання, інвентарю, екіпіровки, яке було закуплено для наших спортсменів-зимників лише у 2017 році в рамках підготовки до Пхьончхану-2018. В цілому, з урахуванням всіх закупівель - це близько 20 млн. грн", - наголосив Міністр.

"Закуплено все, що тільки можна, починаючи від 12 німецьких гвинтівок для біатлону по 199 000 грн. кожна", - повідомив функціонер.

"Якщо ми говоримо про санний спорт, то дуже дивно чути неправдиві заяви в ефірах українських телеканалів про те, що держава й Міністерство спорту, нібито, нічим не допомагає санному спорту, а спортсменам начебто доводиться збирати свої сани з металобрухту в гаражах. Це не відповідає дійсності", - запевняє очільник спортивного міністерства.

"Вкотре наголошую, практично усе, що замовляли тренерські штаби національних збірних команд та профільні феерації для підготовки наших спортсменів до зимових Олімпійських ігор-2018 було придбано в необхідних обсягах за кошти платників податків", - заявив Міністр молоді та спорту.

"Побачив скарги, що окремим спортсменам-саночникам не дійшов на руки від федерації, закуплений міністерством інвентар. Будемо розбиратися і притягати винних до відповідальності. Це неприпустимо", - написав Жданов.

Нагадаємо, що українці поки, що вкрай невдало виступають у Пхенчхані.