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12.02.2018  22:57

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 13-е лютого

 

Українські спортсмени продовжують свої виступи на ОІ-2018 в Пхенчхані.

У п'ятий день Олімпіади в Пхенчхані українці виступлять в гірських лижах, санному спорті і лижних гонках.

Вівторок, 13 лютого

4:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація (швидкісний спуск). Іван Ковбаснюк

08:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація (слалом). Іван Ковбаснюк

10:30. Лижні гонки. Жінки, спринт, класичний стиль. Кваліфікація. Марина Анцибор, Тетяна Антипенко

11:15. Лижні гонки. Чоловіки, спринт, класичний стиль. Кваліфікація. Олексій Красовський, Андрій Орлик

12:30. Санний спорт. Жінки, сани-одиночки. 3-й, 4-й заїзди. Олена Стецьків, Олена Шхумова

13.00. Лижні гонки. Жінки, спринт, класичний стиль. Фінал

13.00. Лижні гонки. Чоловіки, спринт, класичний стиль. Фінал

Нагадаємо, що українська саночниця Олена Шхумова після перших двох заїздів посідає 19 місце.

І як заявила сама Олена, вона готова покращити свій результат у фінальних заїздах.
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