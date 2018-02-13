Юна американка Кім здобула впевнену перемогу в хафпайпі у Пхенчхані

Хлоя Кім

Молода американка Хлоя Кім з відчутною перевагою перемогла у дисципліні хафпайп. Друге місце посіла китаянка Лю Дзяюй, а третьою стала американка Аріель Голд.

Олімпійській чемпіонці Сочі американці Келлі Кларк на цей раз до нагород не вистачило - вона четверта.

Срібна і бронзова призерки Ігор 2014 іспанка Керальт Кастальєт і француженка Софі Родрігес в Пхьончані також здали свої позиції, фінішувавши на 7-му та 10-му місцях відповідно.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Сноубординг

Жінки

Хафпайп

13 лютого

1. Хлоя Кім (США) – 98,25

2. Лю Цзяю (Китай) – 89,75

3. Ариель Голд (США) – 85,75

Нагадаємо, що українець Іван Ковбаснюк після швидкісного спуску в чоловічій комбінації посідає 57 місце.