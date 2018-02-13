123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 09:15
Юна американка Кім здобула впевнену перемогу в хафпайпі у Пхенчхані
|Хлоя Кім
Молода американка Хлоя Кім з відчутною перевагою перемогла у дисципліні хафпайп. Друге місце посіла китаянка Лю Дзяюй, а третьою стала американка Аріель Голд.
Олімпійській чемпіонці Сочі американці Келлі Кларк на цей раз до нагород не вистачило - вона четверта.
Срібна і бронзова призерки Ігор 2014 іспанка Керальт Кастальєт і француженка Софі Родрігес в Пхьончані також здали свої позиції, фінішувавши на 7-му та 10-му місцях відповідно.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Сноубординг
Жінки
Хафпайп
13 лютого
1. Хлоя Кім (США) – 98,25
2. Лю Цзяю (Китай) – 89,75
3. Ариель Голд (США) – 85,75
Нагадаємо, що українець Іван Ковбаснюк після швидкісного спуску в чоловічій комбінації посідає 57 місце.
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