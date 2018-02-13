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13.02.2018  23:17

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 14-е лютого

 

14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані українці стартуватимуть у чотирьох видах спорту: гірських лижах, лижному двоборстві, біатлоні та санному спорті.

Найбільші медальні шанси покладаються на 15-кілометрову індивідуальну гонку у жінок. 

Середа, 14 лютого

03:15. Гірськолижний спорт. Жінки, слалом, перша спроба. Ольга Книш

06:45. Гірськолижний спорт. Жінки, слалом, друга спроба. Ольга Книш

08:00. Лижне двоборство. Чоловіки, малий (нормальний) трамплін. Віктор Пасічник

10:45. Лижне двоборство. Чоловіки, гонка 10 км. Віктор Пасічник

13:05. Біатлон. Жінки, індивідуальна гонка 15 км. Юлія Джима, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець

13:20. Санний спорт. Чоловіки, сані-двійки. Перший та другий заїзди. Олександр Оболончик/Віктор Захарків

Нагадаємо, поки що в активі українських олімпійців жодної нагороди у Пхенчхані. 

Також стало відомо, що в індивідуальній гонці не візьме участь Віта Семеренко.
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