Легендарний Шон Вайт став триразовим олімпійським чемпіоном зі сноубордингу в Пхенчхані

Шон Вайт

14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбувся розіграш комплекту нагород серед сноубордистів на хаф-пайпі.

Третє золото у своїй кар'єрі здобув американець Шон Вайт (до цього - Торіно-2006 і Ванкувер-2010), срібло - у японця Аюму Хірана, а бронза дісталася австралійцю Скотті Джеймсу.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Сноубординг

Хаф-пайп

Чоловіки

14 лютого

1. Шон Вайт (США)

2. Аюму Хірано (Японія)

3. Скотті Джеймс (Австралія)