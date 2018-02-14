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14.02.2018  10:11

Легендарний Шон Вайт став триразовим олімпійським чемпіоном зі сноубордингу в Пхенчхані

Шон Вайт

14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбувся розіграш комплекту нагород серед сноубордистів на хаф-пайпі.

Третє золото у своїй кар'єрі здобув американець Шон Вайт (до цього - Торіно-2006 і Ванкувер-2010), срібло - у японця Аюму Хірана, а бронза дісталася австралійцю Скотті Джеймсу.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Сноубординг

Хаф-пайп

Чоловіки

14 лютого

1. Шон Вайт (США)
2. Аюму Хірано (Японія)
3. Скотті Джеймс (Австралія)
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