138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 10:11
Легендарний Шон Вайт став триразовим олімпійським чемпіоном зі сноубордингу в Пхенчхані
|Шон Вайт
14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбувся розіграш комплекту нагород серед сноубордистів на хаф-пайпі.
Третє золото у своїй кар'єрі здобув американець Шон Вайт (до цього - Торіно-2006 і Ванкувер-2010), срібло - у японця Аюму Хірана, а бронза дісталася австралійцю Скотті Джеймсу.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Сноубординг
Хаф-пайп
Чоловіки
14 лютого
1. Шон Вайт (США)
2. Аюму Хірано (Японія)
3. Скотті Джеймс (Австралія)
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій