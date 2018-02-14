Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Олімпіада
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
56 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.02.2018  12:16

Німець Френцель виграв золото лижного двоборства, Пасічник - 30-й

Віктор Пасічник / НОК

14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбулися фінальні змагання з лижного двоборства у дисципліні стрибків із трампліну.

Золото здобув німець Ерік Френцель, срібло - у японця Акіто Ватабе, а бронза дісталася австрійцю Лукасу Клапферу.

Українець Віктор Пасічник посів 30-ту сходинку.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Лижне двоборство

Стрибки з трампліну

Чоловіки

14 лютого

1. Ерік Френцель (Німеччина) – 24.51,4
2. Акіто Ватабе (Японія) – 4,8
3. Лукас Клапфер (Австрія) – 18,1
...
30. Віктор Пасічник (Україна) – 2.54,7

Нагадаємо, що Гераскевич показав сьомий результат у скелетоні Пхенчхану.
Читай також
Гераскевич показав сьомий результат у скелетоні Пхенчхану
Легендарний Шон Вайт став триразовим олімпійським чемпіоном зі сноубордингу в Пхенчхані
Жіноча індивідуальна гонка у Пхенчхані перенесена на 15 лютого
МОК схвалив заявки двох росіян, але не запросив їх до Пхенчхана


Останні публікації
14.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
12:52
Футбол. Павелко повідомив подробиці рішення CAS у справі Маріуполь - Динамо
12:31
Теніс. Світоліна перемогла Вондроушову і вийшла до третього кола турніру в Катарі
12:16
Олімпіада. Німець Френцель виграв золото лижного двоборства, Пасічник - 30-й
11:39
Санний спорт. Гераскевич показав сьомий результат у скелетоні Пхенчхану
11:21
Лижі. Українець Пасічник показав 36-ий результат у стрибках із трампліну
11:03
Футбол. Блохін розповів на чиєму боці буде перевага в матчі АЕК - Динамо
10:45
Футбол. Шевченко: Після зустрічі з Гвардіолою в Харкові я знав, що Зінченко отримає шанс
10:28
Футбол. Фонсека продемонстрував тактику перегляду Ліги чемпіонів для чоловіків на День закоханих. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
14.02.2018

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Всі медалі України на Універсіаді-2017 в Алмати
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!