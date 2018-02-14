56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 12:16
Німець Френцель виграв золото лижного двоборства, Пасічник - 30-й
|Віктор Пасічник / НОК
14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбулися фінальні змагання з лижного двоборства у дисципліні стрибків із трампліну.
Золото здобув німець Ерік Френцель, срібло - у японця Акіто Ватабе, а бронза дісталася австрійцю Лукасу Клапферу.
Українець Віктор Пасічник посів 30-ту сходинку.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Лижне двоборство
Стрибки з трампліну
Чоловіки
14 лютого
1. Ерік Френцель (Німеччина) – 24.51,4
2. Акіто Ватабе (Японія) – 4,8
3. Лукас Клапфер (Австрія) – 18,1
...
30. Віктор Пасічник (Україна) – 2.54,7
Нагадаємо, що Гераскевич показав сьомий результат у скелетоні Пхенчхану.
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