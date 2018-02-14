Німець Френцель виграв золото лижного двоборства, Пасічник - 30-й

Віктор Пасічник / НОК

14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбулися фінальні змагання з лижного двоборства у дисципліні стрибків із трампліну.

Золото здобув німець Ерік Френцель, срібло - у японця Акіто Ватабе, а бронза дісталася австрійцю Лукасу Клапферу.

Українець Віктор Пасічник посів 30-ту сходинку.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Лижне двоборство

Стрибки з трампліну

Чоловіки

14 лютого

1. Ерік Френцель (Німеччина) – 24.51,4

2. Акіто Ватабе (Японія) – 4,8

3. Лукас Клапфер (Австрія) – 18,1

...

30. Віктор Пасічник (Україна) – 2.54,7

Нагадаємо, що Гераскевич показав сьомий результат у скелетоні Пхенчхану.