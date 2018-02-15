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15.02.2018  00:27

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 15-е лютого

 

15 лютого на Олімпійських іграх в Пхенчхані українці змагатимуться у 6 видах спорту: скелетоні, гірських лижах, лижах, біатлоні, санному спорті та фристайлі.

При цьому у біатлоні в один день відбудеться жіноча та чоловіча індивідуальні гонки - через негоду було перенесено старт індивідуалки у жінок.

Четвер, 15 лютого

03:00. Скелетон. Чоловіки, одиночки. Перший та другий аїзди. Владислав Гераскевич

03:15. Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом, 1-а спроба, Ольга Книш. 

04:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки, швидкісний спуск. Іван Ковбаснюк

06:45. Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом, 2-а спроба. Ольга Книш

08:00. Лижні гонки. Жінки, 10 км, вільний стиль. Марина Анцибор, Тетяна Антипенко. 

10:15. Біатлон. Жінки, індивідуальна гонка 15 км. Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина.

13:00. Фрістайл. Жінки, повітряна акробатика. Кваліфікація. Ольга Полюк

13:20. Біатлон. Чоловіки, індивідуальна гонка 20 км. Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Володимир Сємаков. 

14:30. Санний спорт. Командна естафета

Раніше повідомлялося, що у складі збірної України на індивідуальні гонки було зроблено декілька замін.
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