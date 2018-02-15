Сноубордист Вольтьє у борд-кросі приніс Франції третє золото Пхенчхана

П'єр Вольтьє

Змагання у сноуборд-кросі на ОІ-2018 виграв француз П'єр Вольтьє.

Срібло завоював Джаррід Гьюз з Австралії, а бронзу - іспанець Рехіно Ернандес.

Зазначимо також, що у гонці травму - перелом ноги - після падіння отримав представник ОАР Ніколай Олюнін.

15FEB Snowboard - Men’s Snowboard Cross Results

2/15 스노보드 - 남자 스노보드 크로스 경기 결과



Gold🥇VAULTIER Pierre / FRA🇫🇷

Silver🥈HUGHES Jarryd / AUS🇦🇺

Bronze🥉HERNANDEZ Regino / ESP🇪🇸



Congratulations!!!🎉 축하합니다! pic.twitter.com/tWVqV5KYeT — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 15 лютого 2018 р.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Сноуборд

Бордер-крос

15 лютого

1. П'єр Вольтьє (Франція)

2. Джаррід Хьюз (Австралія)

3. Рехіно Ернандес (Іспанія)

4. Нік Баумгартнер (США)

5. Мік Дідорф (США)

Зазначимо, що сноубордист приніс Франції третє золото у медальний залік.

Раніше повідомлялося, що золото у хаф-пайпі завоював легендарний американець Шон Вайт.