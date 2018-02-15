Сноубордист Вольтьє у борд-кросі приніс Франції третє золото Пхенчхана
|П'єр Вольтьє
Змагання у сноуборд-кросі на ОІ-2018 виграв француз П'єр Вольтьє.
Срібло завоював Джаррід Гьюз з Австралії, а бронзу - іспанець Рехіно Ернандес.
Зазначимо також, що у гонці травму - перелом ноги - після падіння отримав представник ОАР Ніколай Олюнін.
15FEB Snowboard - Men’s Snowboard Cross Results— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 15 лютого 2018 р.
2/15 스노보드 - 남자 스노보드 크로스 경기 결과
Gold🥇VAULTIER Pierre / FRA🇫🇷
Silver🥈HUGHES Jarryd / AUS🇦🇺
Bronze🥉HERNANDEZ Regino / ESP🇪🇸
Congratulations!!!🎉 축하합니다! pic.twitter.com/tWVqV5KYeT
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Сноуборд
Бордер-крос
15 лютого
1. П'єр Вольтьє (Франція)
2. Джаррід Хьюз (Австралія)
3. Рехіно Ернандес (Іспанія)
4. Нік Баумгартнер (США)
5. Мік Дідорф (США)
Зазначимо, що сноубордист приніс Франції третє золото у медальний залік.
Раніше повідомлялося, що золото у хаф-пайпі завоював легендарний американець Шон Вайт.
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