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15.02.2018  11:12

Сноубордист Вольтьє у борд-кросі приніс Франції третє золото Пхенчхана

 П'єр Вольтьє

Змагання у сноуборд-кросі на ОІ-2018 виграв француз П'єр Вольтьє. 

Срібло завоював Джаррід Гьюз з Австралії, а бронзу - іспанець Рехіно Ернандес. 

Зазначимо також, що у гонці травму - перелом ноги - після падіння отримав представник ОАР Ніколай Олюнін. 

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Сноуборд

Бордер-крос

15 лютого

1. П'єр Вольтьє (Франція)
2. Джаррід Хьюз (Австралія)
3. Рехіно Ернандес (Іспанія)
4. Нік Баумгартнер (США)
5. Мік Дідорф (США)

Зазначимо, що сноубордист приніс Франції третє золото у медальний залік. 

 Раніше повідомлялося, що золото у хаф-пайпі завоював легендарний американець Шон Вайт.


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