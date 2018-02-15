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15.02.2018  23:14

МОК заборонив російським спортсменам демонструвати медалі Олімпіади-2018 в Будинку уболівальників

 МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив російським спортсменам демонструвати медалі Ігор-2018 у Будинку вболівальників у Пхенчхані.

Про це заявив виконавчий директор Фонду підтримки олімпійців Росії Алєксандр Катушев.

"Вшановувати спортсменів тут заборонено, але аплодувати спортсменам ніхто не забороняє", - зазначив функціонер.

"Демонструвати медалі теж не можна. Не можна навіть просто показати її тут", - цитує Катушева Р-Спорт.

Нагадаємо, що МОК відхилив допуск частини спортсменів з Росії на ОІ-2018, незважаючи на рішення CAS.
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