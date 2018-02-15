150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 23:32
Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 16-е лютого
16-го лютого на Олімпійських іграх в Пхенчхані українці змагатимуться у 5 видах спорту: скелетоні, гірських лижах, лижах, фігурному катанні та фристайлі.
2:30. Скелетон. Чоловіки, одиночки. 3-й, 4-й заїзди. Владислав Гераскевич
3:15. Гірськолижний спорт. Жінки, слалом. 1-я спроба. Ольга Книш
3:00. Фігурне катання. Чоловіки, одиночне катання. Коротка програма. Ярослав Паніот
4:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки, Супер G. Іван Ковбаснюк
6:45. Гірськолижний спорт. Жінки, слалом. 2-я спроба. Ольга Книш
08:00. Лижні гонки. Чоловіки, 15 км, вільний стиль. Олексій Красовський, Андрій Орлик
13.00. Фрістайл. Жінки, повітряна акробатика. Ольга Полюк
Нагадаємо, що Владислав Гераскевич займає 15-е місце після двох заїздів .
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Шеф-редактор: Дмитро Копій