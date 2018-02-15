Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Олімпіада
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
150 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.02.2018  23:32

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 16-е лютого

 

16-го лютого на Олімпійських іграх в Пхенчхані українці змагатимуться у 5 видах спорту: скелетоні, гірських лижах, лижах, фігурному катанні та фристайлі.

2:30. Скелетон. Чоловіки, одиночки. 3-й, 4-й заїзди. Владислав Гераскевич

3:15. Гірськолижний спорт. Жінки, слалом. 1-я спроба. Ольга Книш

3:00. Фігурне катання. Чоловіки, одиночне катання. Коротка програма. Ярослав Паніот

4:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки, Супер G. Іван Ковбаснюк

6:45. Гірськолижний спорт. Жінки, слалом. 2-я спроба. Ольга Книш

08:00. Лижні гонки. Чоловіки, 15 км, вільний стиль. Олексій Красовський, Андрій Орлик

13.00. Фрістайл. Жінки, повітряна акробатика. Ольга Полюк

Нагадаємо, що Владислав Гераскевич займає 15-е місце після двох заїздів .
Читай також
Усі медалі Пхенчхана за 15 лютого
Стало відомо, чому лідер збірної України пропустив індивідуальну гонку в Пхенчхані
Українки знову провалилися: золото в індивідуальній гонці у Пхенчхані несподівано бере шведка
Сноубордист Вольтьє у борд-кросі приніс Франції третє золото Пхенчхана
Відео онлайн-трансляція чоловічої індивідуальної гонки у Пхенчхані


Останні публікації
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
15.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:29
Біатлон. НОК Швеції заборонив відомому тренеру святкувати успіх біатлоністів на Іграх-2018 з алкоголем
00:04
Футбол. Боруссія вириває перемогу в Аталанти, Атлетик розгромив Спартак. Перші матчі 1/16 Ліги Європи
00:00
Футбол. Динамо здобуло результативну нічию в Афінах у грі 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа
15.02.2018
23:32
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 16-е лютого
23:14
Олімпіада. МОК заборонив російським спортсменам демонструвати медалі Олімпіади-2018 в Будинку уболівальників
22:58
Автоспорт. Вільямс презентував новий болід для Формули 1. ВІДЕО
22:43
Футбол. Голкіпер Олімпіка дав прогноз на весняну частину чемпіонату України
22:30
Футбол. Новачок Шахтаря: Сподіваюся в рідному Харкові мене не забули
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.02.2018

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Всі медалі України на Універсіаді-2017 в Алмати
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!