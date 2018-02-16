71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 11:22
Італійка Мойолі - олімпійська чемпіонка зі сноубордкросу
Італійська сноубордистка Міхаела Моіолі - олімпійська чемпіонка у змаганнях зі сноубордкросу.
Друге місце посіла Юлія Перейра де Суза Мабіло із Франції.
Третьою стала олімпійська чемпіонка Ігор в Сочі у цій дисципліні чеська сноубордистка Єва Самкова.
Раніше була інформація, що Вольтьє у борд-кросі приніс Франції третє золото Пхенчхана.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Гірськолижний спорт
Борд-крос
Жінки
16 лютого
1. Мікела Мойолі (Італія)
2. Джулія Перейра де Соуза Мабіло (Франція)
3. Єва Самкова (Чехія)
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій