Італійка Мойолі - олімпійська чемпіонка зі сноубордкросу

Італійська сноубордистка Міхаела Моіолі - олімпійська чемпіонка у змаганнях зі сноубордкросу.

Друге місце посіла Юлія Перейра де Суза Мабіло із Франції.

Третьою стала олімпійська чемпіонка Ігор в Сочі у цій дисципліні чеська сноубордистка Єва Самкова.

Раніше була інформація, що Вольтьє у борд-кросі приніс Франції третє золото Пхенчхана.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

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16 лютого

1. Мікела Мойолі (Італія)

2. Джулія Перейра де Соуза Мабіло (Франція)

3. Єва Самкова (Чехія)