Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 18-е лютого

18 лютого українці візьмуть участь у двох видах програми - гірськолижному спорті та фристайлі.

Неділя, 18 лютого

03:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки, гігантський слалом. Іван Ковбаснюк

13:00. Фристайл. Чоловіки. Повітряна акробатика, фінал. Олександр Абраменко

Нагадаємо, після чергової невдачі у Пхенчхані гучну заяву зробила українська біатлоністка Валя Семеренко.

Додамо, що після змагань 17 лютого у медальному заліку ОІ-2018 продовжує лідирувати Німеччина.