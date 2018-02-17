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17.02.2018  22:28

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 18-е лютого

 

18 лютого українці візьмуть участь у двох видах програми - гірськолижному спорті та фристайлі.

Неділя, 18 лютого

03:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки, гігантський слалом. Іван Ковбаснюк

13:00. Фристайл. Чоловіки. Повітряна акробатика, фінал. Олександр Абраменко

Нагадаємо, після чергової невдачі у Пхенчхані гучну заяву зробила українська біатлоністка Валя Семеренко.

Додамо, що після змагань 17 лютого у медальному заліку ОІ-2018 продовжує лідирувати Німеччина.


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