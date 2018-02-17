586 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 22:28
Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 18-е лютого
18 лютого українці візьмуть участь у двох видах програми - гірськолижному спорті та фристайлі.
Неділя, 18 лютого
03:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки, гігантський слалом. Іван Ковбаснюк
13:00. Фристайл. Чоловіки. Повітряна акробатика, фінал. Олександр Абраменко
Нагадаємо, після чергової невдачі у Пхенчхані гучну заяву зробила українська біатлоністка Валя Семеренко.
Додамо, що після змагань 17 лютого у медальному заліку ОІ-2018 продовжує лідирувати Німеччина.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій