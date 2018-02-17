Тренер про виступ медальної надії України у кваліфікації: Абраменко виконав майже ідеальні стрибки

Олександр Абраменко/НОК України

Фристайліст Олександр Абраменко у кваліфікації змагань із повітряної акробатики виконав майже ідеальні стрибки.

Таку заяву зробив його тренер Енвер Аблаєв.

"Сашко виконав два практично ідеальних стрибка. По формі та виконанню вони були чудові, трошки не вистачило при приземленні", - вважає спеціаліст.

"Психологічно Олександр впорався з задачею, але боротьба тут дуже напружена. Усі знаходяться на дуже високому рівні", - цитує Аблаєва прес-служба НОК України.

Нагадаємо, Абраменко потрапив у фінал із другої кваліфікації. 18 лютого він може втрутитися у розіграш медалей.