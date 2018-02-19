Екс-голова WADA жорстко висловився про виступ росіян у Пхенчхані
|Атлети ОАР на відкритті Ігор-2018/Twitter
Колишній голова Всесвітньої антидопінгової агенції WADA Річард Паунд жорстко прокоментував гучний скандал із росіянином на Іграх-2018.
За словами Паунда, який був одним із тих, хто зробив великий внесок у розслідування допінгових махінацій Росії на рівні держави на Олімпіаді-2014 у Сочі, він завжди виступав проти допуску росіян на Ігру у Пхенчхан.
"Я з самого початку був проти того, щоб росіяни виступали тут. Їх не можна було допускати до Ігор у Пхенчхані", - цитує Паунда CTV.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що бронзовий призер Ігор-2018 у керлінгу Алєксандр Крушельніцкій провалив допінг-тест. У його пробі А знвйдено залишки мельдонію.
Також стало відомо, що у Спортивному арбітражі CAS у Лозанні відкрили впровадження щодо росіянина.
Нагадаємо, на зимових Іграх у Пхенчхані Росію представляє так звана команда Олімпійських атлетів з Росії.
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