Екс-голова WADA жорстко висловився про виступ росіян у Пхенчхані

Атлети ОАР на відкритті Ігор-2018/Twitter

Колишній голова Всесвітньої антидопінгової агенції WADA Річард Паунд жорстко прокоментував гучний скандал із росіянином на Іграх-2018.

За словами Паунда, який був одним із тих, хто зробив великий внесок у розслідування допінгових махінацій Росії на рівні держави на Олімпіаді-2014 у Сочі, він завжди виступав проти допуску росіян на Ігру у Пхенчхан.

"Я з самого початку був проти того, щоб росіяни виступали тут. Їх не можна було допускати до Ігор у Пхенчхані", - цитує Паунда CTV.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що бронзовий призер Ігор-2018 у керлінгу Алєксандр Крушельніцкій провалив допінг-тест. У його пробі А знвйдено залишки мельдонію.

Також стало відомо, що у Спортивному арбітражі CAS у Лозанні відкрили впровадження щодо росіянина.

Нагадаємо, на зимових Іграх у Пхенчхані Росію представляє так звана команда Олімпійських атлетів з Росії.