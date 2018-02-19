Президент Білорусі через невдоволення судівством на Олімпіаді підняв по тривозі МЗС

Екс-українець Антон Кушнір

Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко залишився вкрай незадоволений суддівством змаганнь в лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Про це заявив сам Голова Республіки.

"Мені довелося вночі підняти по тривозі МЗС, задіяти посольство в Республіці Корея. Направити негайно урядову телеграму на адресу Баха Голова МОК - редю). Висловив йому все, як я думаю, в м'якій формі", - наголосив Президент Білорусі.

"Це не нормально. Занадто добре живеться, починають ділити медалі. Хто сильніший фізично - я маю на увазі політично, - той і отримує медаль. Так бути не повинно", - цитує Лукашенка iSport.

Обурення Лукашенка викликали оцінки, виставлені олімпійському чемпіону Сочі Антону Кушніру. В результаті лідер білоруської збірної не потрапив в число 12 фіналістів і залишився без нагороди.

Нагадаємо, що золото Пхенчхану в лижній акробатиці виграв українець Олександр Абраменко.