Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Олімпіада
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
1192 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
19.02.2018  22:32

Президент Білорусі через невдоволення судівством на Олімпіаді підняв по тривозі МЗС

Екс-українець Антон Кушнір

Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко залишився вкрай незадоволений суддівством змаганнь в лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Про це заявив сам Голова Республіки.

"Мені довелося вночі підняти по тривозі МЗС, задіяти посольство в Республіці Корея. Направити негайно урядову телеграму на адресу Баха Голова МОК - редю). Висловив йому все, як я думаю, в м'якій формі", - наголосив Президент Білорусі.

"Це не нормально. Занадто добре живеться, починають ділити медалі. Хто сильніший фізично - я маю на увазі політично, - той і отримує медаль. Так бути не повинно", - цитує Лукашенка iSport.

Обурення Лукашенка викликали оцінки, виставлені олімпійському чемпіону Сочі Антону Кушніру. В результаті лідер білоруської збірної не потрапив в число 12 фіналістів і залишився без нагороди.

Нагадаємо, що золото Пхенчхану в лижній акробатиці виграв українець Олександр Абраменко.
Читай також
Німеччина і Канада поділили золоті медалі Пхенчхану в бобслеї
Золото Абраменка у Пхенчхані: як українські спортсмени відреагували на неймовірний виступ співвітчизника
Норвегія виграла золото Пхенчхану в стрибках із трампліну
Абраменко з медаллю на шиї змусив Пхенчхан слухати гімн України. ВІДЕО
Золотий стрибок Абраменка у Пхенчхані показали з неймовірного ракурсу. ФОТО




Останні публікації
19.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:11
Футбол. Хетафе розгромив Сельту в 24-му турі чемпіонату Іспанії
19.02.2018
23:59
Футбол. Манчестер Сіті припинив боротьбу за Кубок Англії сенсаційно поступившись Вігану
23:48
Футбол. Айнтрахт переміг Лейпциг в 23-му турі чемпіонату Німеччини
23:45
Футбол. Лаціо впевнено переміг Верону в 25-му турі чемпіонату Італії
23:34
Футбол. Команда Реброва продовжує переможну ходу в азійській Лізі чемпіонів
23:16
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 20-е лютого
22:59
Футбол. Вболівальник втратив 127 квитків на матч Баварії в ЛЧ
22:44
Футбол. У Бразилії футболіст побив болбоя. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.02.2018

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Всі медалі України на Універсіаді-2017 в Алмати
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!