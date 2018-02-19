Президент Білорусі через невдоволення судівством на Олімпіаді підняв по тривозі МЗС
|Екс-українець Антон Кушнір
Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко залишився вкрай незадоволений суддівством змаганнь в лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
Про це заявив сам Голова Республіки.
"Мені довелося вночі підняти по тривозі МЗС, задіяти посольство в Республіці Корея. Направити негайно урядову телеграму на адресу Баха Голова МОК - редю). Висловив йому все, як я думаю, в м'якій формі", - наголосив Президент Білорусі.
"Це не нормально. Занадто добре живеться, починають ділити медалі. Хто сильніший фізично - я маю на увазі політично, - той і отримує медаль. Так бути не повинно", - цитує Лукашенка iSport.
Обурення Лукашенка викликали оцінки, виставлені олімпійському чемпіону Сочі Антону Кушніру. В результаті лідер білоруської збірної не потрапив в число 12 фіналістів і залишився без нагороди.
Нагадаємо, що золото Пхенчхану в лижній акробатиці виграв українець Олександр Абраменко.
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