477 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 23:16
Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 20-е лютого
20-го лютого у Пхенчхані українці позмагаються за два комплекти нагород.
Вівторок, 20 лютого
13:30. Біатлон. Змішана естафета (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний)
14:45. Лижне двоборство. Чоловіки, великий трамплін + гонка 10 км. Віктор Пасічник.
Нагадаємо, що єдину медаль у Пхенчхані Україні приніс фристайліст Олександр Абраменко.
Читай також
Останні публікації
19.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
19.02.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій