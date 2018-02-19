Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 20-е лютого

20-го лютого у Пхенчхані українці позмагаються за два комплекти нагород.

Вівторок, 20 лютого

13:30. Біатлон. Змішана естафета (Ірина Варвинець, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний)

14:45. Лижне двоборство. Чоловіки, великий трамплін + гонка 10 км. Віктор Пасічник.

Нагадаємо, що єдину медаль у Пхенчхані Україні приніс фристайліст Олександр Абраменко.