919 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 11:45
Російська бобслеїстка здала позитивну допінг-пробу
|Надєжда Сергєєва
Російська бобслеїстка Надєжда Сергєєва здала позитивну допінг-пробу в Пхенчхані-2018.
Проба була здана кілька днів тому. Факт наявності забороненого препарату в тесті Сергєєвої підтвердив президент Федерації бобслею Росії Алєксандр Зубков.
Повідомляється, що в пробі Сергєєвої виявлений не мельдоній, але інший препарат для серця.
Сергєєва разом з Анастасією Кочержовою зайняла 12-е місце в змаганнях двійок в Пхенчхані-2018, пише Спорт-Экспресс.
Раніше повідомлялося, що російський керлінгіст, який здобув бронзу Пхенчхану, попався на допінгу.
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