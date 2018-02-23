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23.02.2018  11:45

Російська бобслеїстка здала позитивну допінг-пробу

Надєжда Сергєєва

Російська бобслеїстка Надєжда Сергєєва здала позитивну допінг-пробу в Пхенчхані-2018.

Проба була здана кілька днів тому. Факт наявності забороненого препарату в тесті Сергєєвої підтвердив президент Федерації бобслею Росії Алєксандр Зубков.

Повідомляється, що в пробі Сергєєвої виявлений не мельдоній, але інший препарат для серця.

Сергєєва разом з Анастасією Кочержовою зайняла 12-е місце в змаганнях двійок в Пхенчхані-2018, пише Спорт-Экспресс.

Раніше повідомлялося, що російський керлінгіст, який здобув бронзу Пхенчхану, попався на допінгу.


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