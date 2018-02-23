597 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 23:16
Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 24-е лютого
24-го лютого українці будуть представлені у Пхенчхані в двох дисциплінах.
5:00. Сноуборд. Жінки, паралельний гігантський слалом. Аннамарі Данча
07:00. Лижні гонки. Чоловіки, 50 км, мас-старт, класичний стиль. Олексій Красовський
Нагадаємо, що 23 лютого чоловіча збірна України з біатлону посіла 9-те місце в естафеті на ОІ-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій