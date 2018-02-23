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23.02.2018  23:16

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 24-е лютого

 


24-го лютого українці будуть представлені у Пхенчхані в двох дисциплінах.

5:00. Сноуборд. Жінки, паралельний гігантський слалом. Аннамарі Данча
07:00. Лижні гонки. Чоловіки, 50 км, мас-старт, класичний стиль. Олексій Красовський

Нагадаємо, що 23 лютого чоловіча збірна України з біатлону посіла 9-те місце в естафеті на ОІ-2018.


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