Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 24-е лютого



24-го лютого українці будуть представлені у Пхенчхані в двох дисциплінах.

5:00. Сноуборд. Жінки, паралельний гігантський слалом. Аннамарі Данча

07:00. Лижні гонки. Чоловіки, 50 км, мас-старт, класичний стиль. Олексій Красовський

Нагадаємо, що 23 лютого чоловіча збірна України з біатлону посіла 9-те місце в естафеті на ОІ-2018.