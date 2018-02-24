Збірна США перемогла Швецію у фіналі олімпійського турніру із керлінгу

Збірна США перемогла Швецію у фіналі ОІ/USA Today

Збірна США обіграла Швецію у матчі за золото ОІ-2018 у змаганнях з керлінгу у чоловіків.

Золотий поєдинок завершився із рахунком 10:7.

Раніше стало відомо, що у матчі за бронзу Канада поступилася Швейцарії 5:7.

Таким чином, у медальному заліку США завоювали вже 9 золото. Проте американці все одно відстають на дві нагороди найвищого ґатунку від Канади.

Нагадаємо, раніше у змішаних змаганнях золото Пхенчхана завоювали канадці, які перемогли у фіналі Швейцарію. Бронзу у цій дисципліні взяла команда ОАР, проте через позитивну допінг-пробу Алєксандра Крушельніцкого ця медаль дісталася Норвегії.