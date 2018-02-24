132 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 11:59
Збірна США перемогла Швецію у фіналі олімпійського турніру із керлінгу
|Збірна США перемогла Швецію у фіналі ОІ/USA Today
Збірна США обіграла Швецію у матчі за золото ОІ-2018 у змаганнях з керлінгу у чоловіків.
Золотий поєдинок завершився із рахунком 10:7.
Раніше стало відомо, що у матчі за бронзу Канада поступилася Швейцарії 5:7.
24FEB Curling - Men— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 24 лютого 2018 р.
Gold🥇#USA
Silver🥈#SWE
Bronze🥉#SUI
Congratulations!🎉 pic.twitter.com/gI7WplUgDv
Таким чином, у медальному заліку США завоювали вже 9 золото. Проте американці все одно відстають на дві нагороди найвищого ґатунку від Канади.
Нагадаємо, раніше у змішаних змаганнях золото Пхенчхана завоювали канадці, які перемогли у фіналі Швейцарію. Бронзу у цій дисципліні взяла команда ОАР, проте через позитивну допінг-пробу Алєксандра Крушельніцкого ця медаль дісталася Норвегії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій