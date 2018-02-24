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24.02.2018  12:24

Тренер із сноуборду назвав причини невдачі українки у Пхенчхані

 Валерій Белінський та Аннамарі Данча-Чундак/НОК України

Аннамарі Данча-Чундак під час виступу на трасі ОІ-2018 у Пхенчхані припустилася декількох технічних помилок.

Таку заяву, коментуючи невдалий виступ українки на Іграх, зробив тренер збірної України із сноуборду Валерій Белінський.

"Під час першої спроби Аннамарі не допустила особливих технічних помилок. Вона потрапила на нерівність схилу, так звану "сходинку", й через це її відштовхнуло до критичної точки повороту. На другому спуску вона показала хороший час, але за сумою балів їй не вистачило пройти далі", - розповів тренер.

"Сьогодні під час виступу на Олімпійських іграх Аннамарі на рівних конкурувала з найсильнішими сноубордистками Планети. Напередодні Ігор в компанії цих суперниць на етапі Кубка світу вона була восьмою й якщо напередодні Олімпіади-2014 Аннамарі була 31-ю в рейтингу, то сьогодні вона 17-та. Це великий прогрес", - цитує спеціаліста прес-служба НОК України.

Нагадаємо, Данча-Чундак посіла 28-е місце і не потрапила до 1/8 фіналу. 

Після завершення змагань Данча-Чундак розповіла, що необхідно для вдалих виступів на ОІ.

Перемогу у змаганнях здобула чешка Естер Ледецька, яка стала автором історичного досягнення на ОІ.


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