Корея та КНДР продовжать об'єднання у спорті і на Іграх у Токіо: зроблено важливу заяву

У Пхенчхані корейці виступили єдиною командою у жіночому хокеї/IIHF

На літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році може з'явитися об'єднана команда КНДР та Кореї у деяких видах спорту.

Про це заявив голова оргкомітету Пхенчхана-2018 Лі Хі Бом.

"Ми б дуже хотіли, щоб і в Токіо і в Пекіні (на наступих зимових Іграх у 2022 році - ред.) так само була об'єднана команда Кореї. Сподіваємося на розвиток процесу, - цитує Лі Хі Бома Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що у Пхенчхані країни виставили об'єднану команду в жіночому хокейному турнірі. Кореянки програли всі три матчі в групі з загальному рахунком 1-20. Також Корея і КНДР пройшли єдиною делегацією на церемонії відкриття Ігор.