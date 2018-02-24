261 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 13:18
Корея та КНДР продовжать об'єднання у спорті і на Іграх у Токіо: зроблено важливу заяву
|У Пхенчхані корейці виступили єдиною командою у жіночому хокеї/IIHF
На літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році може з'явитися об'єднана команда КНДР та Кореї у деяких видах спорту.
Про це заявив голова оргкомітету Пхенчхана-2018 Лі Хі Бом.
"Ми б дуже хотіли, щоб і в Токіо і в Пекіні (на наступих зимових Іграх у 2022 році - ред.) так само була об'єднана команда Кореї. Сподіваємося на розвиток процесу, - цитує Лі Хі Бома Спорт-Експрес.
Нагадаємо, що у Пхенчхані країни виставили об'єднану команду в жіночому хокейному турнірі. Кореянки програли всі три матчі в групі з загальному рахунком 1-20. Також Корея і КНДР пройшли єдиною делегацією на церемонії відкриття Ігор.
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