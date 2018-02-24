Стало відомо, хто понесе прапор України під час церемонії закриття Ігор-2018
У НОК України визначилися із тим, хто понесе прапор України на офіційній церемонії закриття зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані.
Прапороносцем призначено єдиного українського медаліста Ігор-2018, переможця змагань у фристайлі Олександра Абраменка.
"Саме він в олімпійському Пхенчхані переписав історію українського фристайлу. Здобувши медаль найвищого ґатунку, Олександр став не тільки першим володарем золотої олімпійської медалі в вітчизняному фристайлі, а й першим Олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української команди незалежної України", - йдеться у заяві НОК України.
Нагадаємо, що церемонія закриття Ігор-2018 розпочнеться у неділю 25 лютого о 13:00.
Як відомо, прапороносцем на відкритті ОІ-2018 була біатлоністка Олена Підгрушна, яка врешті-решт не взяла участь у жодному із стартів.
Чемпіон детально слідкував за результатами виступів українців на ОІ-2018 у Пхенчхані.
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Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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