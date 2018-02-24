349 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 22:40
Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 25-е лютого
25-го лютого українці будуть представлені у Пхенчхані лише в одній дисципліні.
8:15. Лижні гонки. Жінки, 30 км, мас-старт, класичний стиль. Марина Анцибор, Тетяна Антипенко.
Нагадаємо, що єдину медаль Україні на Ігорах у Пхенчхані приніс фристайліст Олександр Абраменко.
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