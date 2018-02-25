Норвегія виграла медальний залік Пхенчхана, Україна - 21-а
25 лютого у Пхенчхані завершилися XXIII Олімпійські ігри.
Найбільш титулованої країною стала Норвегія, яка здобула 39 нагород різного гатунку. На другому місці - Німеччина (31), а на третьому - Канада (31).
Україна з єдиним золотом Абраменка посіла 21-у сходинку з 30-ти.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Підсумковий медальний залік (золото, срібло, бронза, всього)
1. Норвегія – 14-14-11 (39)
2. Німеччина – 14-10-7 (31)
3. Канада – 11-8-10 (31)
4. США – 9-8-6 (23)
5. Нідерланди – 8-6-6 (20)
6. Швеція – 7-6-1 (14)
7. Південня Корея – 5-8-4 (17)
8. Швейцарія – 5-6-4 (15)
9. Франція – 5-4-6 (15)
10. Австрія – 5-3-6 (14)
11. Японія – 4-5-4 (12)
12. Італія – 3-2-5 (10)
13. ОАР – 2-6-9 (17)
14. Чехія – 2-2-3 (7)
15. Білорусь – 2-1-0 (3)
16. Китай – 1-6-2 (9)
17. Словаччина – 1-2-0 (3)
18. Фінляндія – 1-1-4 (6)
19. Великобританія – 1-0-4 (5)
20. Польща – 1-0-1 (2)
21-22. Угорщина – 1-0-0 (1)
21-22. Україна – 1-0-0 (1)
23. Австралія – 0-2-1 (3)
24. Словенія – 0-1-1 (2)
25. Бельгія – 0-1-0 (1)
26-27. Іспанія – 0-0-2 (2)
26-27. Нова Зеландія – 0-0-2 (2)
28-30. Латвія – 0-0-1 (1)
28-30. Казахстан – 0-0-1 (1)
28-30. Ліхтенштейн – 0-0-1 (1).
Нагадаємо, що Абраменко понесе прапор України на закритті Ігор-2018.
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