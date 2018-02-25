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25.02.2018  14:13

Усі медалі Пхенчхана за 25 лютого

 

В останній день XXIII Олімпійських ігор у Пхенчхані розіграно комплекти нагород у чотирьох дисциплінах.

Збірна ОАР у фіналі хокейного турніру здолала Німеччину.

Норвежка Бйорген виграла класичний марафон у Пхенчхані, другою прибігла фінська спортсменка Кріста Пярмакоскі, а замкнула трійку шведка Стіна Нільссон. Українка Тетяна Антипенко фінішувала 38-ою.

Жіноча збірна Швеції з керлінгу перемогла у фіналі Підвенну Корею (8:3).

Німеччина виграла золото і срібло в бобслеї-четвірках, а другими стали корейці.


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