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28.02.2018  15:38

МОК відновив в правах Олімпійський комітет Росії?

 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення відновити в правах Олімпійський комітет Росії (ОКР).

5-го грудня ОКР був тимчасово відсторонений, через що російські спортсмени виступали на Олімпіаді-2018 під нейтральним прапором, а ряд лідерів не були допущені до Ігор взагалі.

Раніше МОК повідомляв, що відновить ОКР в правах в тому випадку, якщо після повторного огляду допінг-проб росіян з Пхенчхана-2018 не будуть знайдені нові позитивні тести, пише Р-Спорт.

Раніше повідомлялося, що у Росії на святі масляної спалили опудало допінг-інформатора Родченкова.

Також була інформація, що російський керлінгіст, який здобув бронзу Пхенчхану, попався на допінгу.




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