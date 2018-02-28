153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 15:38
МОК відновив в правах Олімпійський комітет Росії?
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення відновити в правах Олімпійський комітет Росії (ОКР).
5-го грудня ОКР був тимчасово відсторонений, через що російські спортсмени виступали на Олімпіаді-2018 під нейтральним прапором, а ряд лідерів не були допущені до Ігор взагалі.
Раніше МОК повідомляв, що відновить ОКР в правах в тому випадку, якщо після повторного огляду допінг-проб росіян з Пхенчхана-2018 не будуть знайдені нові позитивні тести, пише Р-Спорт.
Раніше повідомлялося, що у Росії на святі масляної спалили опудало допінг-інформатора Родченкова.
Також була інформація, що російський керлінгіст, який здобув бронзу Пхенчхану, попався на допінгу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій