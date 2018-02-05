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05.02.2018  08:16

Арбітраж не допоміг: МОК відхилив допуск частини спортсменів з Росії на ОІ-2018

 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відхилив запит Олімпійського комітету Росії включити в число запрошених на Олімпіаду-2018 раніше виправданих Спортивним арбітражним судом (CAS).

Мова йшла про 13 спортсменів і двох тренерів

Причина негативного вердикту полягає в тому, що CAS не оприлюднював мотивувальну частину свого рішення виправдати російських спортсменів, а МОК визнав свої попередні висновки достатніми для відмови.

Нагадаємо, 1 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляції 28 російських атлетів і анулював їх довічне відсторонення від участі в Олімпіадах за порушення антидопінгових правил.

Як відомо, Росії не буде на зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані: згідно із рішенням МОК, її представлятимуть так звані олімпійські атлети з Росії. Відповідно до санкцій щодо гучного допінгового скандалу, на Іграх не буде російського прапору та не звучатиме російский гімн.

Як повідомлялося, раніше стало відомо про гучне розслідування, яке стосувалося використання допінгу провідними лижниками, більшість серед яких представляла Росію.
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